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Объявлена дата выхода нового сезона сериала «Очень странные дела»

Культура

Создатели сериала выложили также тизер и стильный постер

Объявлена дата выхода нового сезона сериала «Очень странные дела»
Цитата из тизера Netflix
Заставка

Нью-Йорк, США, 1 января 2019, 17:01 — REGNUM  Дата премьеры нового, третьего сезона ностальгически-мистического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) объявлена американской компанией Netflix. Информация опубликована 1 января в соцсети Twitter.

Отмечается, что первый из восьми эпизодов сериала зрители смогут увидеть 4 июля 2019 года.

Также создатели сериала выложили минутный тизер и несколько мрачный постер. Как сообщается, события нового сезона сериала будут происходить летом 1985 года, через год после событий второго сезона.

Как сообщали ранее создатели сериала, в новом сезоне они предполагают превзойти высокие стандарты, установленные первыми двумя сезонами.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, что сериал «Очень странные дела» занял первую строчку рейтинга среди людей, родившихся после 1981 года.

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