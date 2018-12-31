Топ 10 фильмов 2018

Алексей Юсев, , 22:32 — REGNUM

Десятка лучших по мнению кинокритика Алексея Юсева фильмов иностранного производства (и один российский), и несколько худших, вышедших в российский прокат в ушедшем году.

10. «Кристофер Робин» (Christopher Robin) реж. М. Форстер, США, 2018

На первый взгляд, милое детское кино в стиле «Паддингтона», с глупыми и наивными персонажами. Но за незамысловатым фасадом проглядывает вселенская грусть по ушедшему детству. В данном случае даже, скорее, грусть детства по возмужавшему главному герою — сыну Алана Александра Милна. Игрушки, можно сказать, сходят с ума в долгом ожидании возвращения своего хозяина. Имеется незабываемая сцена поедания торта в начале картины, на грани смеха и отвращения, когда сказочные персонажи сначала неряшливо объедаются, потом не по-детски засыпают на столе.

9. «Паранормальное» (The Endless), реж. Д. Бенсон, А. Мурхед, США, 2017

Образец малобюджетного независимого кино, сочетающий в себе элементы фантастики и мистики. Действие картины происходит в сектантской общине, в которую спустя много лет после ухода возвращаются два брата. Каждый новый сюжетный поворот приводит к очередной загадочной ситуации, которой нельзя с ходу придумать логическое объяснение. Какие-то вопросы находят ответы, но появляются новые ребусы. В целом, очень изобретательно, при том, что авторы создают саспенс минимально затратными техническими решениями.

8. «Убийца — 2: Против всех» (Sicario: Day of the Soldado), реж. С. Соллима, США, 2018

Сиквел очень успешного фильма, который наглядно доказывает, какой хороший режиссер Дени Вильнёв, снявший первую часть три года назад. «Убийца-2» не дотягивает до своего предшественника, но тоже неплох. Сценарист у новой ленты остался прежний — Тейлор Шеридан, за недолгое время работы на этом поприще получивший признание Голливуда. Он не обходит острые углы, рассказывая о наркотрафике в США через мексиканскую границу. Его истории очень реалистичны: в них пытают и убивают, но не как в среднестатистическом боевике. В середине 2018 года также вышел сериал «Йеллоустон» с Кевином Костнером, в котором Шеридан выступил сценаристом и режиссером.

7. «Не в себе» (Unsane), реж. С. Содерберг, США, 2018

Очередной авторский эксперимент Стивена Содерберга, в этот раз снятый на камеру мобильного телефона. Режиссер утверждает, что этот способ оказался сложнее для реализации, чем стандартный. Главная героиня в исполнении Клер Фой против своей воли попадает в психиатрическую клинику. Всё предельно реалистично и натуралистично, как часто бывает у Содерберга, плюс его любимая тема медицины. При этом после одного из сюжетных поворотов теряешь ощущение, что тебе всё ясно и понятно в этом сценарии. Жаль, что в коммерческом плане лента себя показала плохо, но Содерберг такой неутомимый деятель, что всегда продолжит экспериментировать в другом направлении, если не сможет найти финансирование по проектам, вроде «Не в себе».

6. «Черная пантера» (Black Panther), реж. Р. Куглер, США/ЮАР/Южная Корея/Австралия, 2018

«Марвел» становится всё интереснее с каждым годом, опровергая мнение, что кинокомиксы если еще всем не надоели, то совсем скоро это произойдет. Из совершенно банального сюжета про сокрытое от мира африканское государство Ваканда авторы умудрились сделать высказывание по социально-политической повестке. Фильм начинается с Лос-Анджелеса 1992 года, и это не случайно. Именно в этот год там произошел бунт на расовой почве, что подверстывается сценаристами к сюжетной канве. В центре сюжета «Черной пантеры» конфликт двух персонажей, по сути выражающих взгляды Мартина Лютера Кинга и Малькльма Икса на то, как должна себя вести черная раса. Фильм стал самым кассовым в 2018 году в США, а также чемпионом по сборам среди всех проектов «Марвел», обогнав все части «Мстителей».

5. «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse), реж. Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман, США, 2018

Очень неожиданная трактовка засевшей в печенках истории Питера Паркера, он же Человек-паук. Компания Sony, которой принадлежат права на образ супергероя, решила поэкспериментировать с подачей материала, но выбрала анимацию. Получилось, прежде всего, очень стильно, в духе стрит-арта. Выбранный сюжет позволил смелый ход — в ленте есть даже Человек-паук-свинья, который, справедливости ради, фигурирует в комиксах «Марвел» как Свин-Паук, что не умаляет заслуг авторов мультфильма вытащить его на свет. Увы, риск студии не был принят широким зрителем, и сборы анимационного фильма пока очень небольшие. Видимо, время таких экспериментов еще не пришло, но спасибо всем причастным к этой ленте за проявленные фантазию и смелость.

4. «Простая просьба» (A Simple Favor), реж. П. Фиг, США, 2018

Удивительный режиссер Пол Фиг! Вообще он снимает комедии про женщин, ориентированные, прежде всего, на прекрасную половину человечества. Это стилистика комедий для взрослых, с сальными шуточками, однако у Фига всё выходит как-то иначе, чем у его голливудских коллег. Три года назад он снял суперсмешного «Шпиона» с Мелиссой МакКарти, а теперь, после тошнотворно-конъюнктурных «Охотниц за привидениями», выдал «Простую просьбу» — — практически, нуар, близкий «Исчезнувшей» Финчера. Даже больше: так могли снять, например, братья Коэны, если были бы чуть грубее, но всё коэновское тут на месте. Стиль братьев построен на цитировании, а у Фига источник оммажа озвучивается с экрана! Ну и отлично раскрытые актерские таланты. Ранее наблюдал Блейк Лайвли в нескольких картинах, где она играла главную роль, но не запомнил эту актрису. Зато после мощного образа femme fatale в «Простой просьбе», подозреваю, у нее будет много заманчивых предложений о съемках. То же самое с Анной Кендрик, которая ранее, мягко говоря, не блистала.

3. «Реинкарнация» (Hereditary), реж. А. Астер, США, 2018

Необычный фильм ужасов. Длится больше двух часов, и в одной из ролей Гэбриел Бирн. Авторы отказываются от привычных приемов жанра — громких криков и нарастающей музыки. Долгое время происходящее на экране кажется цепочкой случайностей, без мистического бэкграунда. Но если прочитать истолкование сценария, то, скорее всего, окажется, что кое-что упустил при просмотре и недопонял. «Реинкарнацию» (правильный перевод названия — «Наследственный») снял режиссер-дебютант, любящий жанр «хоррор» и мечтающий привнести в него новые ноты. Следующий фильм автора тоже будет сделан в этом стиле.

2. «Холодная война» (Zimna wojna), реж. П. Павликовский, Польша/Великобритания/Франция, 2018

Бывший документалист Павликовский пять лет назад обрел второе дыхание в творчестве, когда снял «Иду» и получил за нее «Оскар», опередив «Левиафан» Звягинцева. «Ида» была очень хороша, и казалось, что превзойти ее невозможно. Однако «Холодная война» получилась даже глубже и проникновеннее, вероятно, потому что в центре сюжета двое человек, а не один. Сценарий повествует о любви между дирижером польского ансамбля народных танцев и одной из артисток. Тяжелые пятидесятые в соцлагере, Восточный Берлин без стены, Париж… Множество локаций создают ретроантураж, но реалистичность больше и лучше показывается поступками главных героев, периодически теряющих голову от любви. Режиссер утверждает, что в основе поведанной им истории судьбы его родителей, что заставляет бережнее относиться к показанному и, по возможности, избегать обвинений в манипулятивности и неестественности продемонстрированного. В любом случае, фильм аккуратно относится к прошлому и не рисует каких-либо страшных зверств. Это личная история — и исключительный случай трагедии со счастливым концом.

1. «Человек на Луне» (First Man), реж. Д. Шазелл, США/Япония, 2018

Дэмьену Шазеллу всего 33 года, за которые он успел снять один хороший фильм («Одержимость») и один шедевр («Ла-Ла Ленд»), а также стать самым молодым в истории обладателем премии «Оскар» за режиссуру. «Человек на Луне» — экранизация книги про жизнь астронавта Нила Армстронга с погружением в личную жизнь и потерей дочери. В данном проекте Шазелл впервые выступил как режиссер, но одновременно не сценарист, что должно было немного подпортить его репутацию представителя авторского кинематографа. Но куда сложнее было снять хороший фильм, и режиссер справился с задачей на высоком уровне. «Человек на Луне» совсем не похож на прошлые работы Шазелла. Это поэтичное, драматическое кино, полное глубинных переживаний. Одновременно лента о таком пропагандистском достижении Америки оказалась лишена патриотического пафоса. Кто-то даже посчитал, что отсутствие в «Человеке на Луне» кадра с водружением флага на поверхность спутника Земли стоила студии убытка в несколько десятков миллиона долларов. Но Шазеллу, похоже, это неважно. Он снял кино, заглядывая в вечность, как настоящий художник.

Худший иностранный фильм

«Планета зверей» (Dong wu shi jie), реж.Х. Янь, Китай, 2018

В данной номинации конкуренция на порядок большая, чем за лучший фильм, в том числе из-за того, что никому не захочется отсмотреть всех претендентов. Поэтому победитель в данном случае определился не только по низкому уровню, но и по тому, насколько трейлер картины обманчив и далек от ее содержания (иначе никто бы не пошел в кино). В китайской картине «Планета зверей» действие происходит на корабле, где обанкротившиеся люди играют в игры на выживание, у которых постоянно меняются правилами. Это настолько мудреные условия, что разобраться в них, похоже, способен лишь специалист в области теории вероятности, которого, по всей видимости, создатели привлекли к написанию сценария, а потом забыли прочитать, что получилось. Но самой большой обманкой является наличие в небольшой роли Майкла Дугласа, непонятно что забывшего в этой третьесортном проекте. В общем, остерегайтесь релизов прокатчика MEGOGO Distribution, поднаторевшего в раскрутке отстойных картин в российском прокате.

Худший российский фильм

«Временные трудности» реж. М. Расходников, Россия, 2017

У литейщика Олега Ковалева (актер Иван Охлобыстин) рождается сын с ДЦП. «Временные трудности», — изрек папа и занялся воспитанием ребенка. Подаренная заводом электроколяска выбрасывается со ступенек подъезда, и вместо комфортного передвижения сынок поползет по болотам вслед за папой с топором. Люди, создавшее это кино, многократно нарушили этические нормы. Сначала они прикрывались тем, что фильм сделан ради инвалидов и представляет собой историю реального бизнес-тренера и его сложных взаимоотношений с отцом. Позже этот бизнес-тренер отрекся от сценария и назвал посыл «Временных трудностей» противоположным жизненным ценностям его семьи и опорочившим память отца. Обидно еще и то, что создавала ленту независимая кинокомпания, хоть и получившая частичное финансирование проекта от Минкульта. То есть, никто живодерами их быть не заставлял — это их собственный выбор. Кончается кино тем, что новообразовавшаяся семья Ковалева-младшего ждет ребенка и заранее договаривается с папой, что он примет участие в воспитании. В общем, позорная страница нашего кинематографа.

Лучший российский фильм

«Турецкое седло», реж. Ю. Разыков, Россия, 2017

Ильич работает охранником, но тело и душа его помнит время, когда он был агентом наружного наблюдения при СССР. Герой прослеживает путь случайных прохожих, представляя их жизни. Картина Юсупа Разыкова прокладывает путь между советским прошлым и настоящим. Снятая за несколько дней, она минимумом слов и действий заставляет зрителя взглянуть на роль и значение бывшего «топтуна» в окружающем обществе. На мой взгляд, такие картины достойны «Золотой пальмовой ветви» Канн, хотя там вряд ли кого бы задела постсоветская рефлексия, снятая в традиционном формате.

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