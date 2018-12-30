«Новогодняя кутерьма» началась в Гатчинском музее-заповеднике

Гатчина, Ленинградская область, , 18:54 — REGNUM Новогодний фестиваль с рождественской ярмаркой, театральными представлениями и музыкальными выступлениями открылся в Гатчинском музее-заповеднике. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине» — семейный праздник для детей и взрослых. Он будет работать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Фестиваль открылся выступлением артистов театра исторического танца «Малый трианон» и театра «Странствующие куклы господина Пэжо».

В новогодний праздник зрителей ждут в Белом зале, где состоится музыкальный вечер «В ожидании новогодней ночи…», на котором гости услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Клода Дебюсси и других композиторов в сопровождении камерного состава Санкт-Петербургского симфонического оркестра им. М. П. Мусоргского под управлением Юрия Серова.

Кроме того, в дни фестиваля посетителей ждут тематические программы, экскурсии, мастер-классы и музыкальные вечера, театральные представления и рождественская ярмарка возле большой новогодней ели на плацу перед Гатчинским дворцом.

Напомним, что фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине» проходит уже шестой раз и пользуется неизменным успехом у посетителей.

Также стоит отметить, что Гатчинский замок включён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.