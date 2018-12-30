В Москве покажут детективную оперу на музыку пермского композитора

Москва, , 16:11 — REGNUM В Москве состоится премьера спектакля художественного руководителя Московского музыкального театра «Амадей» Олега Митрофанова, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Постановка носит название «Колобок или давайте перестанем друг друга кушать». Музыку к произведению написал известный пермский композитор Петр Куличкин, нашедший время для участия в данном проекте.

«Моя главная задача сейчас — закончить поэму для хора и оркестра «Камский мост» на стихи Владимира Радкевича. Это большая работа, и я стараюсь отвлекаться от неё как можно меньше. Тем не менее, для спектакля «Колобок» я посчитал необходимым сделать некоторое исключение», — отметил композитор.

Авторы спектакля определяют жанр постановки как детективная опера в 10 сценах. Литературной основой произведения стал рассказ Роберта Шекли, а также русские народные сказки.

Премьера спектакля состоится в новогодние праздники: 4 января в 15:00 в библиотеке истории русской философии «Дом А.Ф. Лосева».

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