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Музей Мирового океана в Калининграде выставил «двойника» мамонтёнка Любы

Культура

Копия мумии мамонтёнка включена в одну из экспозиций музея

Калининград, 30 декабря 2018, 12:11 — REGNUM  Точная копия мумии мамонтёнка Любы выставлена в одной из постоянных экпозиций Музея Мирового океана (ММО) в Калиниграде. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба музея.

Копию мумии выполнил скульптор-реставратор из Санкт-Петербурга Владимир Сучок. Скульптор выполнил копию с точностью до мельчайших деталей, так, что отличить её от оригинала смогут только профессионалы.

«Двойник» мамонтёнка Любы был изготовлен скульптором в 2009 году для National Geographic. Ранее скульптура использовалась в экспозициях многих музеев мира. Всего в России существует две таких копии, вторая представлена в Зоологическом музее РАН в Санкт-Петербурге.

Копия мамонтёнка будет представлена в ММО в том зале, где 4 года назад, в 2014 году, выставлялась настоящая мумия мамонтёнка Любы. Это выставочный зал корпуса «Морской Кёнигсберг-Калининград». Скульптура включена в постоянную экспозицию музея.

Ранее сообщалось о пяти выставках, которые начнут свою работу в новогодние праздники в Мурманском областном художественном музее.

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