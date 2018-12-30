В шотландском соборе обнаружили средневековую резьбу по камню

Эдинбург, Великобритания, , 08:58 — REGNUM Более десяти резных скульптур, выполненных около 600 лет назад, обнаружили на каменной гробнице в Данкельдском кафедральном соборе во время плановой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба Historic Environment Scotland.

В Данкельдском кафедральном соборе находится каменная гробница шотландского священника Роберта де Кардени, жившего в конце XIV и начале XV века. Лицевую сторону гробницы украшает объёмная каменная резьба. Во время проведения плановой инспекции состояния захоронения специалисты обнаружили похожую резьбу на обратной стороне гробницы, придвинутой к стене собора.

Эксперты предположили, что первоначально гробница находилась на открытом месте, но позже была сдвинута, и половина резных скульптур оказалась скрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года археологи обнаружили более 20 англо-саксонских захоронений пятого столетия нашей эры в холмах графства Линкольншир на востоке Англии.