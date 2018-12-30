Билетов на «Баядерку» нет. Мариинка отмечает 90-летие Ольги Моисеевой

Санкт-Петербург, , 04:12 — REGNUM Балет «Баядерка» покажет 30 декабря Мариинский театр (Санкт-Петербург), сообщили в пресс-службе учреждения.

Дирижер балета Борис Грузин, роль Никии исполняет Светлана Захарова, роль Гамзатти — Олеся Новикова, Солора сыграет Якопо Тисси, Золотого божка — Ярослав Байбородин.

Спектакль посвящен 90-летию Народно артистки СССР Ольги Моисеевой: именно с «Баядерки» начался ее творческий путь в 1947 году. На выпускном спектакле Ленинградского хореографического училища она танцевала сложнейший акт теней.

«Под чутким руководством Ольги Николаевны многие замечательные балерины Кировского — Мариинского театра добились успеха на родной сцене и на сценах лучших театров мира», — отметили в Мариинке.

На сайте театра отмечается, что билеты на спектакль, который состоится 30 декабря в 19:00 мск, закончились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря премьера «Баядерки» прошла в Пермском театре оперы и балета. Билеты на спектакль были раскуплены за несколько дней.

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