Пещера Ласко, «Ангелы», «Мой Север». В Мурманске открываются пять выставок

Мурманск, , 00:36 — REGNUM Пять выставок начнут работать в Мурманском областном художественном музее в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе учреждения.

Четыре из них — «Черно-белые миры линогравюры», «Русская литература в станковой композиции», «Произведения первобытного искусства» и «Графика Тамары Зуевой» — откроются 3 января. Еще одна под названием «Ангелы» — 4 января.

Выставка «Черно-белые миры линогравюры» проработает в течение месяца в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея». Проводится в рамках проекта «Учитель — ученик». Экспозиция представляет собой порядка 15 работ воспитанников кировской Детской школы искусств.

Выставка «Русская литература в станковой композиции» проработает до 24 февраля в главном здании музея. Проводится в рамках проекта «Ребенок и книга» Детской галереи города Апатиты. Экспозиция включает порядка 15 работ учащихся старших классов, посвященных «осмыслению литературных произведений русской классики».

Выставка Первобытное искусство в Художественном музее будет открыта до 27 февраля в главном здании музея. На выставке будут представлены произведения искусства из коллекции факсимильных репродукций «Дар Нади Леже». Вход на эту выставку свободный.

«В Мурманском областном художественном музее гости увидят несколько работ из собрания музея, например, «Изображение лошади в пещере Ласко» и другие», — сообщили в пресс-службе.

Выставка «Графика Тамары Зуевой» будет также работатьв главном здании музея — в течение месяца. В экспозиции — картины художницы Тамары Зуевой, которая посвятила свое творчество теме Севера. Посетители увидят более 20 ее работ.

«В 2008 году Тамаре Зуевой присуждена премия губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства за серию работ «Мой Север»», — сообщили в музее.

Выставка из собрания музея и частных коллекций «Ангелы» продлится с 4 по 20 января в главном здании. Посетители смогут ознакомиться с работами художника Николая Ковалева, посвященными волшебной стране, «где обитают чудесные крылатые создания, небесные посланники — ангелы».

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