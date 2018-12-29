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Депутат ДНР: демонтируя памятник Суворову, Киев пытается переписать историю

Культура

Памятник будет демонтирован на территории бывшего суворовского училища

Депутат ДНР: демонтируя памятник Суворову, Киев пытается переписать историю
Константинъ
Памятник Суворову

Донецк, 29 декабря 2018, 19:45 — REGNUM  Украина совершила вопиющее преступление против истории, решив демонтировать памятник полководцу Александру Суворову со двора Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, заявила глава комитета народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) по образованию, науке и культуре Наталья Волкова, сообщает 29 декабря «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, Киев пытается переписать историю самым наглым образом, демонтируя памятник Суворову на территории бывшего суворовского училища. Волкова отметила, что, уничтожая памятники настоящим героям, украинская власть выглядит ничтожно и похожа на Моську из басни Крылова, которая пытается прогнать Слона.

Напомним, разгул русофобии на Украине начался после государственного переворота в 2014 году. Киевский режим пытается пропагандой и ложью очернить русскую историю и заявить, будто украинский народ и русский — не братские, а враждебные народы.

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Война памятников на Украине
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