Узбекистан в 2019 году планирует довести охват образованием дошколят до 44%

Ташкент, , 18:42 — REGNUM Государственная политика в сфере образования должна основываться на его непрерывности на протяжении всей жизни человека, начиная с детского сада, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в развитых странах большое внимание уделяется инвестированию в полный цикл образования, «то есть выделяются средства на обучение ребенка с трехлетнего возраста до 22 лет».

«Такие инвестиции в будущее окупаются в 15−17-кратном размере. У нас в стране — пока лишь в 4-кратном. Следовательно, мы должны усилить внимание к человеческому капиталу, задействовать все возможности для реализации потенциала нашей молодежи», сказал президент, выступая перед парламентом.

Он проинформировал, что в 2019 году «мы доведем охват детей дошкольным образованием с 34 процентов в настоящее время до 44 процентов, что станет важным шагом на этом пути».

Мирзиёев также указал, что необходимо совершенствовать и систему общего среднего образования «в том числе надо организовать частные школы, широко использовать в этом возможности государственно-частного партнерства».

Президент подчеркнул, что необходимо усилить меры по обеспечению равного доступа к высшему образованию для всех. «В недавнем прошлом в Узбекистане уровень охвата выпускников средних и средних специальных учебных заведений высшим образованием составлял всего 9−10 процентов. Благодаря принятым в последние два года мерам этот показатель превысил 15 процентов», отметил глава Узбекистана.

При этом он указал, что такой охват «в развитых странах он составляет 60−70 процентов, поэтому доведение данного показателя до 20 процентов в 2019 году и последовательный рост в дальнейшем — актуальная задача».

Говоря о системе высшего образования, президент заявил о необходимости повышения престиж местных вузов, увеличении количества негосударственных образовательных учреждений, привлечения в эту сферу квалифицированных кадров.

«Важнейший вопрос — дальнейшее повышение научного потенциала высших учебных заведений, расширение подготовки научных и научно-педагогических кадров. В каждой производственной сфере должны быть собственные отраслевые научно-исследовательские учреждения, конструкторские бюро, опытно-производственные и инновационные центры», указал президент.

Он поручил правительству «в двухмесячный срок разработать конкретные предложения по коренному реформированию деятельности научно-исследовательских организаций и повышению практической значимости научных разработок».