Пять лучших фильмов китайского кинематографа в 2018 году

Пекин, , 13:25 — REGNUM Опубликован список из пяти лучших фильмов китайского кино, которые вышли на большие экраны в 2018 году.

В него вошли картины разных жанров, в том числе, драма Вэнь Муе«Умираю, как хочу жить», рассказывающий о больном лейкемией, купившем дешевые лекарства в Индии. Также в список попали такие картины, как «Тень» (Чжан Имоу), «Пепел — самый чистый белый» (Цзя Чжанкэ), «Скрытый человек» (Цзян Вэнь) и «Слон сидит спокойно» (Ху Бо).

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Ранее ИА REGNUM опубликовало топ-10 лучших фильмов 2018 года по версии критиков портала Screen Rant. В первую пятерку вошли «Миссия невыполнима: Последствия», «Человек-паук: Через вселенные», «Аннигиляция», «Черная Пантера» и «Веном».

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