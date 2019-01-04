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Пять лучших фильмов китайского кинематографа в 2018 году

Культура

В список попала драмы Цзя Чжанкэ «Пепел — самый чистый белый» и Вэнь Муе «Умираю, как хочу жить»

Пять лучших фильмов китайского кинематографа в 2018 году
Цитата из к/ф «Пепел — самый чистый белый». реж Цзя Чжанкэ. 2018. Китай, Франция, Япония
С пистолетом в руках

Пекин, 4 января 2019, 13:25 — REGNUM  Опубликован список из пяти лучших фильмов китайского кино, которые вышли на большие экраны в 2018 году.

В него вошли картины разных жанров, в том числе, драма Вэнь Муе«Умираю, как хочу жить», рассказывающий о больном лейкемией, купившем дешевые лекарства в Индии. Также в список попали такие картины, как «Тень» (Чжан Имоу), «Пепел — самый чистый белый» (Цзя Чжанкэ), «Скрытый человек» (Цзян Вэнь) и «Слон сидит спокойно» (Ху Бо).

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Ранее ИА REGNUM опубликовало топ-10 лучших фильмов 2018 года по версии критиков портала Screen Rant. В первую пятерку вошли «Миссия невыполнима: Последствия», «Человек-паук: Через вселенные», «Аннигиляция», «Черная Пантера» и «Веном».

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