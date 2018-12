По мнению Google, Хью Джекман появится в фильме «Мстители: Финал»

Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM Поисковый сервис Google выдавал информацию, согласно которой Хью Джекман все-таки может появиться вновь в фильмах Marvel. Об этом 28 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Поклонники киновселенной обнаружили: если ввести в Google поисковый запрос о фильмах Джекмана («famous hugh jackman movies»), то сервис выдаст в резюме актера, что одним из его проектов является картина «Мстители: Финал». Издание отмечает, что, возможно, эта информация появилась в выдаче в результате ошибки, поскольку сейчас нет каких-либо подтверждений участия Джекмана в будущих кинокомиксах Marvel. Стоит отметить, что на момент написания этой заметки фильм исчез из списка Google.

Напомним, ранее Хью Джекман неоднократно заявлял, что он не намерен возвращаться к роли Росомахи. После долгих уговоров со стороны коллеги Райана Рейнольдса («Дедпул»), он допустил, что может появиться в фильмах Marvel в эпизодической роли, сыграв самого себя.

