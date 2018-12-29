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Сервис MyBook представил единую подписку на электронные и аудиокниги

Культура

Формат позволяет читать либо слушать выбранную книгу в любое время и в любом месте

Москва, 29 декабря 2018, 12:42 — REGNUM  Крупнейший книжный сервис по модели подписки MyBook, входящий в состав группы компаний «ЛитРес», первым в России представил единую подписку на электронные и аудиокниги. По утверждению разработчиков, такой абонемент отвечает запросу потребителя, позволяя экономить время и деньги. В библиотеке MyBook более 168 000 электронных книг и 11 000 аудиокниг всех популярных жанров и направлений. Стоимость премиум-подписки составляет 199 рублей за первый месяц. Приложение MyBook поддерживают устройства на платформах iOS и Android.

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Культурная хроника
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