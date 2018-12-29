Сервис MyBook представил единую подписку на электронные и аудиокниги

Москва, , 12:42 — REGNUM Крупнейший книжный сервис по модели подписки MyBook, входящий в состав группы компаний «ЛитРес», первым в России представил единую подписку на электронные и аудиокниги. По утверждению разработчиков, такой абонемент отвечает запросу потребителя, позволяя экономить время и деньги. В библиотеке MyBook более 168 000 электронных книг и 11 000 аудиокниг всех популярных жанров и направлений. Стоимость премиум-подписки составляет 199 рублей за первый месяц. Приложение MyBook поддерживают устройства на платформах iOS и Android.