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В Ульяновске проходит выставка художника Александра Тышлера

Культура

В экспозиции 50 живописных и графических произведений мастера

Ульяновск, 29 декабря 2018, 12:04 — REGNUM  В Музее изобразительного искусства в Ульяновске проходит выставка работ художника Александра Тышлера «Скрытое и явное». Коллекция представлена Отделом личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина. Проект посвящен 120-летию со дня рождения художника.

В экспозицию входит более 50 живописных и графических произведений выдающегося российского сценографа, одного из основателей станковой живописи Александра Григорьевича Тышлера.

Выставка разделена на четыре раздела: «Человек на Земле», «Мечта о Прекрасной Даме», «Театр» и «Капричос», каждый из которых по-своему открывает мир тонкого человека и блестящего графика.

Завершит свою работу выставка 10 марта 2019 года.

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Культурная хроника
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