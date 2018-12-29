Следственный комитет России потянуло на музыку: он создает свой ВИА

Москва, , 11:32 — REGNUM «Следственный комитет России объявляет творческий конкурс для сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России. Нам требуются талантливые гитаристы, пианисты, саксофонисты, трубачи, барабанщики, певцы и танцоры. Победители образуют в стенах ведомства вокально-инструментальный коллектив». Такое объявление появилось в официальных постах ведомства в социальных сетях. Более того, выложен и забавный ролик с нестандартным для людей в форме текстом: «Если в душе вы не только следователь, но и певец, музыкант, танцор, находитесь в вечном напряжении, за кипами документов не видите ничего дальше собственного кабинета и совсем позабыли про пылящийся в углу тромбон, настало время стряхнуть с него пыль. Вы нам подходите. Добро пожаловать в наш ансамбль».

Все эксперты, комментирующие данные неординарное событие, сошлись во мнении, что столь уважаемое ведомство чувствует определенный творческий дискомфорт, так как оказалось практически единственной силовой структурой, не имеющей большого музыкального или танцевального коллектива. Устранить до Нового года это «недоразумение», понятно, не удастся, тем более что подход к созданию ВИА серьезный: как сообщается, в отборочную комиссию будут привлечены ведущие деятели музыкального искусства, а окончательную оценку будет давать лично руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.