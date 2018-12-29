Музей-заповедник «Изборск» признан лучшим музеем Русского Севера

д. Изборск, Псковская область, , 10:42 — REGNUM Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» в Псковской области признан лучшим учреждением культуры этого профиля — он стал победителем конкурса «Музей Русского Севера». Грантовый конкурс «Музеи Русского Севера» является социальным проектом горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь». В этом году в нем приняли участие 34 музея из 9 регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Согласно условиям конкурса, победитель получит 500 тысяч рублей для реализации творческого проекта. Музей-заповедник «Изборск» намерен на эти средства организовать мастерскую «Бойкая Изборская набойка», где будут изготавливаться сувениры в традиционной технике набойки.