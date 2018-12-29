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В Мариинском театре премьера оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур»

Культура

Спектакль будет сыгран на Новой сцене театра

Санкт-Петербург, 29 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  29 декабря на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоится премьера оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Постановку последней премьеры осуществил режиссер Андрея де Роза с командой итальянских единомышленников, а музыкальным руководителем выступил Валерий Гергиев. Правда, опера, входящая в тридцатку самых исполняемых в мире, уже есть в репертуаре прославленного театра, но только в концертном исполнении. Впервые она будет представлена как большое и красивое действо.

Так как в основу либретто положен роман Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», то и в самой опере, как указывается в релизе, «есть все: мистика, любовь, страсть, сюжет с непредсказуемыми поворотами».

Партию Лючии готовят сразу три солистки мариинской труппы — Альбина Шагимуратова, Ольга Пудова и Айгуль Хисматуллина.

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Культурная хроника
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