Соцсети обсуждают драку рэперов Птахи и Obe 1 Kanobe

Москва, , 09:51 — REGNUM В соцсетях обсуждают, как два известных российских рэпера Птаха (Давид Нуриев) и Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) подрались на улицах Москвы. Последний заявил, что противник прятался от него за спинами сотрудников полиции.

Что именно произошло между исполнителями, до сих не понятно, появившееся в сети видео ясности тоже не добавляет. По версии Птахи, Obe 1 Kanobe, заручившись поддержкой двух человек, напал на него «со спины», а в итоге убежал. Рэпер разместил в соцсети публикацию с угрозами, в которой пообещал, что его противник будет «просить прощения».

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Напомним, ранее Птаха и Obe 1 Kanobe уже попадали в новостные сводки из-за драки. Это случилось в 2014 году, тогда их потасовка попала в эфир теленовостей.

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