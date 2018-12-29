В Большом театре вручены государственные награды деятелям культуры

Москва, , 09:21 — REGNUM В Атриуме Большого театра прошла церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными и ведомственными наградами. Ее провел Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Орденом Дружбы награжден директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, артист МХТ имени Чехова Александр Семчев и музыкант Виктора Зинчук.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден концертный директор группы «Земляне» Анатолий Шендеров.

Званий «Заслуженный артист Российской Федерации» удостоен солист-скрипач Московской государственной академической филармонии Никита Борисоглебский, «Заслуженный деятель искусств» — драматург Михаил Бартенев.

Почетные грамоты и благодарности Президента РФ вручены ряду деятелей культуры.

В ходе церемонии министр культуры вручил почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».