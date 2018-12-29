Телеведущий Дмитрий Киселев зачитает рэп в праздничном эфире «Россия-1»

Москва, , 09:12 — REGNUM Глава агентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев прочитает рэп 3 января 2019 года в праздничном выпуске программы «Мастер смеха». О этом 28 декабря сообщили «Открытые медиа».

Киселев подтвердил журналистам информацию о том, что он будет выступать на этой программе и посоветовал им «держаться за перила». Издание отмечает, что в описании передачи указана её цель — найти талантливых юмористов, которые пока что неизвестны публике.

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Напомним, во время своей пресс-конференции, которая прошла 20 декабря 2018 года, Владимир Путин раскритиковал разгоны рэп-концертов, однако заявил, что нет ничего хорошего в том, когда «поют с матерком».

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