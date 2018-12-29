Суббота, 29 Декабря 2018 года
07:44:05 МСК

Кинокомикс «Аквамен» собрал в мировом прокате уже больше $600 млн

Культура

Некоторые аналитики считают, что фильм Джеймса Вана сможет приблизиться к отметке $1 млрд

Лос-Анджелес, США, 29 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  Сумма общемировых сборов фильма «Аквамен» в четверг, 27 декабря 2018 года, преодолела отметку в $600 млн. Об этом 29 декабря сообщил портал Big News Network.

Некоторые аналитики дают прогноз, согласно которому картина режиссера Джеймса Вана сможет заработать в мире от 700 до 900 млн. Часть из них из них считает, что показатель кассовых сборов фильма может приблизиться к отметке $1 млрд.

Читайте также: Фанаты помогают режиссёру «Тора» и актёру «Сорвиголовы» придумать фильм

Напомним, премьера «Аквамена» в США прошла 21 декабря 2018 года, в России — 13 декабря 2018 года. Бюджет фильма составил $160 млн, в нем, в том числе, снялись Джейсон Момоа, Дольф Лундгрен, Эмбер Херд и Николь Кидман.

Читайте ранее в этом сюжете: А был ли Локи злодеем? Marvel подтвердила одну из теорий фанатов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить