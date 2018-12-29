Кинокомикс «Аквамен» собрал в мировом прокате уже больше $600 млн

Лос-Анджелес, США, , 07:44 — REGNUM Сумма общемировых сборов фильма «Аквамен» в четверг, 27 декабря 2018 года, преодолела отметку в $600 млн. Об этом 29 декабря сообщил портал Big News Network.

Некоторые аналитики дают прогноз, согласно которому картина режиссера Джеймса Вана сможет заработать в мире от 700 до 900 млн. Часть из них из них считает, что показатель кассовых сборов фильма может приблизиться к отметке $1 млрд.

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Напомним, премьера «Аквамена» в США прошла 21 декабря 2018 года, в России — 13 декабря 2018 года. Бюджет фильма составил $160 млн, в нем, в том числе, снялись Джейсон Момоа, Дольф Лундгрен, Эмбер Херд и Николь Кидман.

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