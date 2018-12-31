Вход в Пушкинский музей в Москве стал бесплатным

Москва, , 10:37 — REGNUM В Москве вход в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 31 декабря стал бесплатным, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Посетителям музея в последний день 2018 года выдадут бесплатные билеты по акции «Встречаем вместе». Будут открыты главное здание Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков.

Экспозиции будут открыты с 11:00 до 17:00, вход в музей будет открыт до 16:00.

В сообщении уточнили что вход на выставки «Парижские вечера» баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера» и «Пикассо & Хохлова» останется платным.