Вход в Пушкинский музей в Москве стал бесплатным

Москва, 31 декабря 2018, 10:37 — REGNUM В Москве вход в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 31 декабря стал бесплатным, сообщает официальный портал мэра Москвы.
Посетителям музея в последний день 2018 года выдадут бесплатные билеты по акции «Встречаем вместе». Будут открыты главное здание Галерея искусства стран Европы и Америки
Экспозиции будут открыты с 11:00 до 17:00, вход в музей будет открыт до 16:00.
В сообщении уточнили что вход на выставки «Парижские вечера» баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера» и «Пикассо & Хохлова» останется платным.