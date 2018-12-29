Российским деятелям культуры и искусства вручили награды

Москва, , 04:03 — REGNUM Государственные и ведомственные награды торжественно вручил российским деятелям культуры и искусства глава Минкульта РФ Владимир Мединский, сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония состоялась 28 декабря в Атриуме Большого театра. Министр сказал, что российские деятели культуры «дарят людям праздник круглый год».

«Я хотел бы поблагодарить каждого из вас и поздравить с высокими наградами», — сказал Мединский.

Орденом Дружбы награждены директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, артист МХТ им. Чехова Александр Семчев и музыкант Виктор Зинчук.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена концертному директору группы «Земляне» Анатолию Шендерову, а медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — главе Музея истории литературы им. Даля Дмитрию Баку.

Солисту-скрипачу Московской государственной академической филармонии Никите Борисоглебскому присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации», члену Союза театральных деятелей Российской Федерации Михаилу Бартеневу — звание «Заслуженный деятель искусств».

Кроме того Мединский вручил почетные грамоты президента России Сергею Бунину, члену Совета Благотворительного фонда «Федерация», и Тамаре Пуртовой, главе Государственного российского дома народного творчества им. Поленова. Елене Гагарине, главе Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», вручили почетную грамоту Минкульта РФ.

Зинаида Игнатьева, профессор кафедры Московской государственной консерватории им. Чайковского, и Лариса Солоницына, глава Государственного центрального музея кино, были удостоены благодарностью президента страны.

Как ранее соощало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал приказ о вручении ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Народной артистке СССР Эдите Пьехе.

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