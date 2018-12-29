Во Владивостоке анонсировали начало всероссийского Театрального марафона

Владивосток, , 02:53 — REGNUM Всероссийский Театральный марафон откроется во Владивостоке во второй декаде января, сообщили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

«18 января 2019 года стартует главный проект Года театра — Всероссийский театральный марафон», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что марафон будет длиться до конца будущего года и охватит все российские регионы. Марафон проводится в рамках празднования Года театра, которым объявлен 2019 год.

На открытии марафона на сцене во Владивостоке руководителю театра первые лица страны вручат символ театрального года. После этого символ года будет передан по эстафете каждому гастролирующему театру — в его регион. В итоге символ театрального года побывает во всех российских регионах.

«Торжественная церемония открытия Всероссийского театрального марафона пройдет перед показом балета «Спящая красавица», — сообщили в театре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре российское Министерство культуры объявило о Театральном марафоне, организатором которого является Союз театральных деятелей. Оргкомитет по проведению Года театра возглавляет зампред российского правительства Ольга Голодец.

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