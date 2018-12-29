В московском «Иллюзионе» станет на два кинозала больше

Москва, , 01:48 — REGNUM Двумя залами больше станет в кинотеатре «Иллюзион» (Москва), сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.

«Мы хотим сделать там трехзальный кинотеатр, — заявил Мединский. — Будут два небольших и один большой зал».

По словам министра, работа «Иллюзиона» нацелена на просвещение. В кинотеатре зритель может смотреть кино как на пленке, так и на видеокассетах, — «на чем угодно». И не только фильмы можно посмотреть в «Иллюзионе».

"Со следующего года мы запускаем лекционную программу «Исторические и документальные фильмы», — добавил Мединский.

По его словам, в рамках этой программы в кинотеатре можно будет пообщаться с кинематографистами, историками. Будет демонстрироваться и документальное кино.

Напомним, в конце августа «Иллюзион» возобновил работу после продолжительного ремонта. Изменения коснулись не только кинозала, но и фойе. Однако реставраторы при ремонте сохранили элементы декора сталинской эпохи.

Теперь в репертуар «Иллюзион» добавились архивные киноленты, кинонаходки из коллекции Госфильмофонда, а также современные авторские работы.

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