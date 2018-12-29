Писатель Амос Оз умер в Израиле

Иерусалим, , 01:15 — REGNUM Писатель Амос Оз скончался в Израиле в возрасте 79 лет, пишет The Jerusalem Post.

Уточняется, что Оз был активным сторонником политического урегулирования арабо-израильского конфликта, участвовал в общественно-политической жизни своей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Оз стал лауреатом российской литературной премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература» благодаря роману «Иуда».

Оз приехал Россию на вручение премии. В интервью Forbes в ноябре 2018 года Оз рассказал о своем романе «Иуда» и покритиковал писателя Льва Толстого за фразу, с которой начинается роман «Анна Карениной».

«Счастье создается вручную, понимаете. Так что фраза Толстого очень красива, но это неправда», — сказал Оз.

Я знаю, что сейчас опровергаю великого писателя, но, заметьте, делаю это после получения премии, а не до, — пошутил писатель. — До церемонии я бы Вам этого не сказал. Но теперь у меня в кармане «Ясная Поляна» — могу бросить вызов самому Толстому!»

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