Аналитики дали прогноз по поводу первых выходных проката фильма «Стекло»

Лос-Анджелес, США, , 19:11 — REGNUM По мнению аналитиков, предстоящий фильм голливудского режиссера М. Найт Шьямалана «Стекло» сможет собрать в США в первые выходные показов на домашнем кинорынке около $70−75 млн. Об этом 27 декабря сообщил портал Screen Rant.

Премьера последнего фильма в известной трилогии режиссера состоится 18 января 2019 года. Если прогнозы окажутся верными, то картина соберет в США в первые выходные прокатного периода примерно в два раза больше, чем собрала предыдущая его лента «Сплит» ($40 млн).

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Напомним, первый фильм трилогии под названием «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексонем в главных ролях М. Найт Шьямалан выпустил в 2000 году. Картины «Сплит» (в которой к звездному составу присоединился актер Джеймс Макэвой) и «Стекло» представляют собой продолжение истории про реальных людей, обладающих сверхспособностями.

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