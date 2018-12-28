Критики портала Screen Rant составили топ-10 лучших фильмов 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 18:52 — REGNUM Портал Screen Rant составил свой рейтинг лучших фильмов 2018 года, первое место в котором досталось шпионскому боевику «Миссия невыполнима: Последствия». Список был опубликован 28 декабря на сайте издания.

В первую пятерку лучших фильмов уходящего года эксперты также поставили «Человек-паук: Через вселенные», «Аннигиляция», «Черная Пантера» и «Веном». Во вторую половину топ-10 вошли: «Тихое место», «Бамблби», «Восьмой класс», «Вдовы» и «Апгрейд».

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Напомним, фильм режиссера Кристофера МакКуорри «Миссия невыполнима: Последствия» при бюджете $178 млн собрал в мире более $791 млн. В России картину посмотрели около 2 млн зрителей.

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