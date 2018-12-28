Полнометражка «Черное зеркало» имеет пять вариантов концовок

Нью-Йорк, США, , 18:34 — REGNUM Фильм «Черное зеркало: Кровопир», который сегодня компания Netflix выложила на своем потоковом сервисе, имеет пять различных концовок и около одного триллиона вариантов сюжета. Об этом 28 декабря сообщил портал Comicbook.

Всем зрителям предлагается выбрать свое собственное приключение, они могут принимать различные решения по ходу повествования. Издание отмечает, что, таким образом, у поклонников «Черного зеркала» на просмотр этой картины может уйти «несколько больше времени», чем они рассчитывали потратить.

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Напомним, сериал «Черное зеркало» является сатирой на сегодняшнюю жизнь, в которой важную роль стали играть информационные технологии. Шоу снято на основе сценариев британского писателя-сатирика Чарли Брукера.