В Ульяновской области финансово поддержат школьные бизнес-проекты

Ульяновск, , 18:20 — REGNUM В Ульяновской области планируют оказать финансовую поддержку лучшим школьным и студенческим бизнес-проектам. Поручение о проработке механизма дал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Инициатива будет реализована в рамках программы всеобщего предпринимательского образования. По мнению губернатора, школьники, студенты колледжей и вузов должны готовить «проекты или стартапы» «во время учебного года или по его окончании», в том числе дипломные работы. Эти проекты будет рассматривать специальная инвестиционная комиссия, а «лучшие студенты получат организационную и финансовую помощь, чтобы в дальнейшем выпускники могли стать успешными бизнесменами».

"Ни в одном регионе России этого нет, думаю, мы могли быть стать первыми», — заявил Сергей Морозов.

Напомним, в 2018 году в школах региона планируется внедрить программу всеобщего предпринимательского образования. Программа рассчитана на 36 часов в год. По замыслу властей, в 2022 году всеобщее предпринимательское образование должны будут получать все ульяновские школьники.