А был ли Локи злодеем? Marvel подтвердила одну из теорий фанатов

Лос-Анджелес, США, , 18:08 — REGNUM Компания Marvel рассказала фанатам своей киновселенной, что Локи на самом деле постоянно находился под контролем камня разума. Об этом 28 декабря сообщил портал Screen Rant.

Известно, что этот персонаж в фильмах Marvel неоднократно выступал в качестве злодея, причем игравший его актер Том Хиддлстон был настолько хорош в этом амплуа, что получил больше экранного времени, чем другие злые персонажи. Издание отмечает, что после этих слов становится ясно: теория фанатов о том, что Локи в образе злодея вовсе не был настоящим Локи, является верной.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Marvel Кевин Файги оценил реакцию фанатов на концовку фильма «Мстители: Война бесконечности». Он признался, что хотел увидеть, какова она будет в случае, когда супергерои проиграют злодеям.

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