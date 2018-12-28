Анджелина Джоли считает возможным для себя заняться политикой

Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Актриса Анджелина Джоли не исключила для себя возможности заняться политикой — об этом она заявила в радио-интервью ВВС.

Уточнив, что еще 20 лет назад она бы просто посмеялась над таким вопросом, Джоли уточнила, что теперь она может быть достаточно жесткой, чтобы выдержать все сопутствующие этому трудности.

Американская кинозвезда считает, что «может многое взять на себя». Когда ее спросили, движется ли она в направлении политики, 43-летняя обладательница «Оскара» сказала:

«Я честно сделаю все, что, по моему мнению, действительно может принести перемены».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Джоли посетила Южную Корею в качестве посла доброй воли. Во время своего визита она встретилась с министром юстиции Пак Сан Ки, который занимается внутренней политикой в отношении беженцев. Анджелина Джоли отметила важность проведения процедуры проверки среди беженцев, а также обеспечения их безопасности до того момента, пока они не вернутся домой.