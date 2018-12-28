Снос кинотеатра «Соловей» в Москве разрешили более 10 лет назад — Мединский

Москва, , 16:29 — REGNUM Разрешение на снос в Москве кинотеатра «Соловей» получено более 10 лет назад, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, передаёт 28 декабря «Интерфакс».

Мединский рассказал, что обсуждал судьбу кинотеатра с мэром столицы Сергеем Собяниным, который держит эту тему «на личном контроле».

«Но дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина. Это очень старая история. Все эти годы стройка не приобрела масштабов только потому, что правительство Москвы подходило к этому делу очень осмотрительно и осторожно», — рассказал он.

Мединский пояснил, что инвесторы получили права на снос кинотеатра более 10 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте кинотеатра «Соловей» у метро «Улица 1905 года» в Москве могут построить культурно-досуговый центр. В защиту кинотеатра москвичи проводили митинги.

Читайте ранее в этом сюжете: 1 декабря в Москве пройдет митинг против сноса киноцентра «Соловей»