Российские фильмы в 2018 году почти получили 30% аудитории

Москва, , 13:15 — REGNUM В 2018 году фильмам отечественного производства почти удалось достигнуть отметки в 30% зрительской аудитории России. Об этом 27декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на портал.

Издание отмечает, что в 2018 году российские зрители потратили на просмотр отечественных картин 48 млрд рублей. По сравнению с показателем 2017 года общая сумма сборов уменьшилась на 8%. В итоге доля доходов российских фильмов в прокате составила 27%.

Читайте также: В Москве открылся кабинет Сергея Эйзенштейна

Напомним, ранее Роскомнадзор назвал самые популярные у пиратов российские фильмы 2018 года. В список вошли такие картины, как «Собибор», «За гранью реальности» и «Гоголь. Вий».

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор назвал самые популярные у «пиратов» фильмы 2018 года