1800 мероприятий: в Чувашии полиция переходит на усиленный режим работы

Чебоксары, , 13:10 — REGNUM В Чувашии в новогодних мероприятиях, которые пройдут по 13 января, запланировано проведение свыше 1800 праздничных мероприятий. По расчётам минкультуры республики, в них ожидается участие более 500 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, в праздники стражи порядка будут нести службу в усиленном режиме, места проведения праздничных мероприятий будут взяты под «особую охрану».

В минкультуры республики сообщают, что в новогоднюю ночь во всех городах и районных центрах пройдут «традиционные массовые мероприятия». В Чебоксарах на Красной площади развернется новогодний городок «Чебоксары — сказочный город», состоятся «Новогоднее Всенашествие — 2018» и «Карнавальная ночь на Красной». «Новогоднее путешествие по Чувашии» пройдёт по семи муниципалитетам.

В праздничные дни будут работать все государственные музеи и библиотеки, где запланировано проведение новогодних программ, мастер-классов, трансляция фильмов. 8 января в театре оперы и балета пройдет XX республиканская благотворительная Рождественская ёлка. С 1 по 8 января в республике пройдёт декада спорта и здоровья, запланировано 657 мероприятий.

По данным минобразования Чувашии, в новогодних и рождественских мероприятиях в республике примут участие более 213 тыс. детей. В последние дни декабря во всех детских садах проводятся новогодние утренники, выставки новогодних поделок, в школах — новогодние представления и концерты, балы-маскарады, новогодние дискотеки и благотворительные акции.

В полиции отмечают, что в период празднования Нового года и Рождества Христова стражи порядка Чувашии будут нести службу в усиленном режиме. В новогоднюю ночь в Чувашии в 409 населенных пунктах планируется проведение 411 культурно-зрелищных и развлекательных мероприятий. В новогоднюю ночь на охрану общественного порядка будет задействовано около 1000 сотрудников полиции, бойцов Росгвардии, народных дружинников и внештатных сотрудников полиции. В новогодние каникулы места проведения праздничных мероприятий будут взяты под «особую охрану» стражей порядка.

В полиции напоминают, что в местах проведения массовых мероприятий не допускается распитие алкогольных напитков. Использование пиротехнической продукции возможно только в специально отведенных для этого местах.