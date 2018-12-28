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В Ярославле распишут кафедральный Успенский собор

Культура

Это будут делать местные мастера

В Ярославле распишут кафедральный Успенский собор
Успенский собор в Ярославле

Ярославль, 28 декабря 2018, 12:21 — REGNUM  В Ярославле готовятся к росписи кафедрального Успенского собора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

27 декабря 2018 года в епархиальном управлении митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон подписал договор о будущих работах в соборе с ярославской иконописной мастерской «Ковчег». Росписи начнутся с галереи собора. В галерее будут изображаться персонажи Ветхого завета и библейские сюжеты.

Успенский собор был построен в 2010 году на месте главного храма епархии, взорванного в 1937 году. Новый храм был освящен патриархом Кириллом во время празднования 1000-летия Ярославля. Все это время храм оставался без росписей — из-за большого объема работ и возможной усадки храма. До сих пор продолжаются строительные работы в цокольном этаже, украшение главного храма.

Вероятно, работы по росписи Успенского собора продлятся несколько лет.

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