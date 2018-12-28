Фанатам Marvel не понравилась характеристика, которую Netflix дал Таносу

Лос-Анджелес, США, , 11:36 — REGNUM Фанты киновселенной Marvel стали бурно обсуждать в соцсетях краткий обзор компании Netflix к фильму «Мстители: война бесконечности», в котором она назвала Таноса «Межгалактическим социопатом».

https://twitter.com/marvelpicz1/status/1078323193411223552

По мнению любителей кинокомиксов, подобная характеристика не соответствует истинной природе персонажа. Многие из них считают, что потоковый сервис таким образом поставил Таноса на уровень заурядного злодея, в то время как этот персонаж искренне верит в то, что реализуя свой невероятный план по уничтожению половины живых существ во вселенной, он на самом деле совершает благое дело.

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Напомним, продолжение истории, показанной в фильме «Мстители: война бесконечности», фанаты Marvel смогут увидеть в апреле 2019 года. В марте 2019 года на экраны выйдет картина «Капитан Марвел», которая также является частью киновселенной компании.

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