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В Ярославле ищут пропавшую москвичку, подсадившую пассажира «Бла-бла-кар»

Культура

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

В Ярославле ищут пропавшую москвичку, подсадившую пассажира «Бла-бла-кар»
Иллюстрация: Группа «Подслушано в Ярославле» Вконтакте
Ирина Ахматова

Ярославль, 28 декабря 2018, 11:18 — REGNUM  Следственное управление следственного комитета по городу Москве возбудило уголовное дело в связи с исчезновением 29-летней женщины. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года женщина покинула место работы и направилась из центра города Москвы на личном автомобиле «Ауди» в город Тулу к родным. В Москве к ней в машину подсел пассажир, найденный при помощи сервиса «Бла-бла-кар». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах Ярославской области, автомобиль пропавшей был найден в Ярославле.

В социальных сетях размещены объявления о поиске Ирины Ахматовой, которая, по данным родственников, может находится в Ярославле. По неофициальным данным, ее телефон 24 декабря зарегистрировался в сети в Ярославле, а потом пропал из сети.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство».

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Нераскрытые убийства
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