В Ярославле ищут пропавшую москвичку, подсадившую пассажира «Бла-бла-кар»

Ярославль, , 11:18 — REGNUM Следственное управление следственного комитета по городу Москве возбудило уголовное дело в связи с исчезновением 29-летней женщины. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года женщина покинула место работы и направилась из центра города Москвы на личном автомобиле «Ауди» в город Тулу к родным. В Москве к ней в машину подсел пассажир, найденный при помощи сервиса «Бла-бла-кар». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах Ярославской области, автомобиль пропавшей был найден в Ярославле.

В социальных сетях размещены объявления о поиске Ирины Ахматовой, которая, по данным родственников, может находится в Ярославле. По неофициальным данным, ее телефон 24 декабря зарегистрировался в сети в Ярославле, а потом пропал из сети.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство».