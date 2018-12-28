В России появились профстандарты для мультипликаторов

Москва, , 11:10 — REGNUM В России утверждены профессиональные стандарты для мультипликаторов, со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ сообщает 28 декабря РИА Новости.

Отмечается, что глава Минтруда РФ Максим Топилин подписал приказы, согласно которым были утверждены профессиональные стандарты, разработанные экспертами Ассоциации организаций индустрии анимационного кино.

Также сообщается, что стандарты «Художник-аниматор», «Специалист по визуализации в анимационном кино» и «Специалист по подготовке к производству анимационного кино и компьютерных игр» были разработаны по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с представителями анимационных студий страны, которая прошла в конце мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент РФ Владимир Путин встретился с представителями анимационной индустрии России. В ходе беседы российский лидер отметил, что знает о трудностях отрасли, которые пока не разрешены.

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