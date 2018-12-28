Пятница, 28 Декабря 2018 года
10:53:48 МСК

В Доме художника в Москве пройдет выставка-ярмарка книг и старинных вещей

Культура

На ярмарке можно приобрести ценный и оригинальный подарок

Москва, 28 декабря 2018, 10:53 — REGNUM  29 декабря в Центральном Доме художника на Крымском валу в Москве откроется ярмарка винтажа и антиквариата «Московская старина». По традиции, которой уже 5 лет, в преддверии Нового года коллекционеры и просто любители антиквариата устраивают настоящий европейский винтажный рынок. Искатели ценных произведений искусства могут попробовать найти и приобрести бронзовый подсвечник или изысканную фарфоровую статуэтку, столовое серебро или старинное ювелирное украшение, красивый пейзаж или коллекционную елочную игрушку. Библиофилы могут получить удовольствие, разыскивая редкое издание.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить