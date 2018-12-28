В Доме художника в Москве пройдет выставка-ярмарка книг и старинных вещей

Москва, , 10:53 — REGNUM 29 декабря в Центральном Доме художника на Крымском валу в Москве откроется ярмарка винтажа и антиквариата «Московская старина». По традиции, которой уже 5 лет, в преддверии Нового года коллекционеры и просто любители антиквариата устраивают настоящий европейский винтажный рынок. Искатели ценных произведений искусства могут попробовать найти и приобрести бронзовый подсвечник или изысканную фарфоровую статуэтку, столовое серебро или старинное ювелирное украшение, красивый пейзаж или коллекционную елочную игрушку. Библиофилы могут получить удовольствие, разыскивая редкое издание.