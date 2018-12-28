Москва, 28 декабря 2018, 10:53 — REGNUM 29 декабря в Центральном Доме художника на Крымском валу в Москве откроется ярмарка винтажа и антиквариата «Московская старина». По традиции, которой уже 5 лет, в преддверии Нового года коллекционеры и просто любители антиквариата устраивают настоящий европейский винтажный рынок. Искатели ценных произведений искусства могут попробовать найти и приобрести бронзовый подсвечник или изысканную фарфоровую статуэтку, столовое серебро или старинное ювелирное украшение, красивый пейзаж или коллекционную елочную игрушку. Библиофилы могут получить удовольствие, разыскивая редкое издание.
В Доме художника в Москве пройдет выставка-ярмарка книг и старинных вещей
На ярмарке можно приобрести ценный и оригинальный подарок
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