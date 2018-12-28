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Известный британский ведущий кулинарных шоу снимется в «Звездных войнах»

Культура

Джейми Оливер сейчас готовится к съемкам

Лондон, 28 декабря 2018, 10:31 — REGNUM  Известный британский ведущий кулинарных передач, повар и ресторатор Джейми Оливер появится в эпизодической роли в девятой части космической саги «Звездные войны». Об этом 27 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Стоит отметить, что поклонники повара не смогут узнать его в кадре, ведь телеведущий будет одет в костюм имперского штурмовика. Сейчас он готовится к этой небольшой роли вместе с другими актерами, которые также исполнят роль штурмовиков.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели «Звездных войн» раскрыли личность отца Дарта Вейдера. Выяснилось, что им является император Палпатин (Дарт Сидиус).

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели «Звездных войн» раскрыли личность отца Дарта Вейдера

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