В Музее кино на ВДНХ открывается мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна

Москва, , 10:14 — REGNUM 28 декабря в Государственном центральном музее кино на ВДНХ открывается постоянная мемориальная экспозиция «Кабинет Сергея Эйзенштейна». Создание экспозиции приурочено к 120-летию со дня рождения классика мирового кинематографа Сергея Михайловича Эйзенштейна. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Сотрудникам музея удалось не только собрать более трехсот подлинных предметов быта и работы мастера — мебель, личные вещи, текстиль, произведения искусства из России, Франции, Мексики, Японии, но и воссоздать творческую атмосферу того времени. В экспозиции даже представлены фотографии с автографами Чарли Чаплина, Альберта Эйнштейна, Джеймса Джойса и многих других.

Идея создания кабинета Эзейштейна принадлежала еще бывшему директору, одному из самых известных в мире специалистов творчества режиссера Науму Клейману. Однако, долгое время осуществление этой задачи было невозможно, так как сам музей был неприкаянным: в основном, его фонды располагались на киностудии «Мосфильм» и не были открыты для любителей кино. Только теперь, когда Музею был переданы здания на ВДНХ, после их серьезной реконструкции, стало возможным и создание кабинета выдающегося советского режиссера: он расположился на третьем этаже центральной башни павильона №36.

Основу коллекции составили собрание произведений искусства, библиотека выдающегося режиссера, которые сохранила и передала музею вдова Сергея Эйзенштейна Пера Аташева.