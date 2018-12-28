Эмир Кустурица намерен снять в Китае фильм по романам Достоевского

Москва, , 09:51 — REGNUM Культовый сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует снять в Китае новую картину, в основу которой лягут романы Федора Достоевского. Об этом кинематографист 27 декабря рассказал журналистам.

Сценарий нового фильма будет создаваться на основе таких произведений, как «Преступление и наказание» и «Идиот». Режиссер признался корреспондентам РИА Новости, что сейчас перед ним стоит вопрос о том, в какую страну ему нужно сначала отправиться в рамках работы над проектом.

«Сейчас у меня дилемма — ехать сначала в КНР, в Аргентину или Россию?», — сказал Кустурица. Он также рассказал, что в его новой картине старушка может перестать быть жертвой, пояснив, что его сбил с толку недавний случай, произошедший в Белграде.

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Напомним, в сентябре 2018 года жительница Сербии Стоянка Стоянович совершила убийство застройщика, который, как она утверждает, угрожал семье и пытался выселить её с находящего в собственности участка. Женщине на момент совершения преступления было 70 лет.

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