Пятница, 28 Декабря 2018 года
09:15:27 МСК

Эксперты выяснили, что в сериале «Игра престолов» нет никаких драконов

Культура

«Детей» Дейенерис Таргариен нужно называть иначе

Эксперты выяснили, что в сериале «Игра престолов» нет никаких драконов
Цитата из к/с «Игра престолов» реж Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз. 2011. США, Великобритания
Мать драконов

Вашингтон, 28 декабря 2018, 09:10 — REGNUM  Выяснилось, что во вселенной сериала «Игра престолов» на самом деле нет никаких драконов, а те существа, которых видели зрители, вовсе ими не являются. Об этом миру рассказал наблюдательный пользователь форума Reddit.

Он обратил внимание на то, что мифические существа, показанные в шоу, в отличие от драконов имеют не четыре лапы, а всего лишь две: одна пара конечностей у них преобразована в крылья. А это говорит о том, что это не драконы, а виверны. Таким образом, Дейенерис Таргариен может лишиться своего самого известного титула «мать драконов».

Читайте также: Netflix опубликовал трейлер полнометражки «Черное зеркало: Кровопир»

Напомним, первый эпизод финального сезона «Игры престолов» телеканал HBO покажет в апреле 2019 года. Официальный тизер-трейлер восьмого сезона компания опубликовала 6 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел первый официальный тизер-трейлер продолжения «Игры престолов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить