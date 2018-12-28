Французский актер «с русским сердцем» готовится к съёмкам в Москве

Москва, , 08:22 — REGNUM Съемки картины Биби Насери «Учитель», в которой задействован звезда фильма «Такси» Сами Насери, начнутся в России летом 2019 года. Об этом французский актер рассказал на пресс-конференции в Москве.

«Это российская картина с российскими актерами. Я буду там единственный француз, но с русским сердцем», — приводит слова Насери НСН.

По словам актера, съемочный процесс должен начаться в Москве в период с мая по июль, когда будет стоять хорошая погода. Тем не менее, в фильм включат несколько «сцен со снегом».

Главный герой фильма переживает гибель близких и решает посвятить себя работе с трудными подростками. Сейчас перед командой стоит задача найти четырех актеров, котрые сыграют юных героев с непростой судьбой, рассказал Насери.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Сами Насери получил серьезные травмы в ходе драки в одном из московских баров. Актеру потребовалась операция.

Читайте также: Французский актёр Сами Насери прооперирован в Москве после драки в баре