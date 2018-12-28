Комитет BASATA в Танзании разрешил двум певцам выступить заграницей

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:08 — REGNUM Два знаменитых в Танзании деятеля искусства — Даймонд Платнумц и Райванни получили разрешение от комитета Национального совета по вопросам искусства Танзании (BASATA) выступать за пределами страны. Об этом сообщает BBC Swahili.

18 декабря певцы были задержаны. Им было запрещено устраивать концерты как в Танзании, так и за ее пределами на неопределенный срок по обвинению в исполнении своего запрещенного хита на сцене городе Мванза. Эту песню BASATA официально запретил еще в ноябре 2018.

На прошлой неделе из-за предстоящих концертов в Кении певцам пришлось просить прощения у BASATA. Однако организация отвергает, что получила официальные извинения.

Генеральный секретарь BASATA Годфрей Мнгереза заявил, что разрешение певцам выступать заграницей было дано после заседания организации 24 декабря.

«Мы учли хорошие отношения Танзании с другими странами, также хотим принять во внимание тот факт, что фанаты из других стран уже купили билеты. Поэтому мы приняли решение устранить запрет на выступление певцов заграницей, но запрет на выступления внутри страны сохранится до тех пор, пока Даймонд и его группа Wasafi не покажут положительные изменения в поведении», — заявил Мнгереза.

Он также заявил, что просьба о прощении будет рассмотрена на заседании BASATA 5 февраля 2019.

Однако в заявлении BASATA все равно сомневается в возможном «хорошем поведении» певцов: «Даймонд и его группа Wasafi не понимают важность закона, составленного для всех деятелей искусства, они думают, что закон написан для других, а сами играют в игру, постоянно извиняясь за свои проступки».