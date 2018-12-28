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Бенедикт Камбербэтч предстанет на экранах в роли главного стратега Брексита

Культура

Премьерный показ фильма состоится перед решающим голосованием в Палате общин

Лондон, 28 декабря 2018, 08:08 — REGNUM  Британский актер Бенедикт Камбербэтч предстанет перед телезрителями в роли главной закулисной фигуры кампании за выход Великобритании из Европейского союза (ЕС) — Доминика Каммингса, передает немецкий канал n-tv.

Художественный фильм о Брексите получил название «Brexit: The Uncivil War», который можно перевести двояко: «Брексит: негражданская война» или «нецивилизованная, невежественная война».

Не известный широкой общественности Доминик Каммингс считается главным кузнецом успеха евроскептиков на референдуме 2016 года о выходе Великобритании из ЕС. Он руководил кампанией «Vote Leave» («Голосуй за выход»).

Однако противники Брексита обвинили Каммингса в нарушении традиционных методов агитации. В июле 2018 года кампания была также оштрафована за «вводящий в заблуждение характер финансовой деятельности».

Камбербэтч отметил, что воплощать такого героя было непросто. Каммингс «далек во многих отношениях» от актера, а сам Камбербэтч является сторонником членства Великобритании в ЕС.

Фильм будет впервые показан на экранах 7 января британским Channel 4. Через неделю после этого состоится решающее голосования по Брекситу в Палате общин.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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