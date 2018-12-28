В Музее кино на ВДНХ открывается Кабинет Сергея Эйзенштейна

Москва, , 01:06 — REGNUM Кабинет советского режиссера театра и кино, художника и сценариста Сергея Эйзенштейна открывается 28 декабря в Государственном центральном музее кино на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

«28 декабря 2018 года в 19.00 мск в Государственном центральном музее кино на ВДНХ (Москва, проспект Мира, 119, стр.36) откроется постоянная мемориальная экспозиция «Кабинет Сергея Эйзенштейна», — сообщили в пресс-службе.

Проводится это мероприятие в честь 120-летия со дня рождения Эйзенштейна. На открытии выставки будет присутствовать российский министр культуры Владимир Мединский.

Кабинет Сергея Эйзенштейна представляет собой экспозицию из более чем трехсот мемориальных предметов, в том числе коллекции произведений печатной графики и декоративно-прикладного искусства России, Франции, Мексики, Японии.

В кабинете собраны фотографий Чарли Чаплина, Альберта Эйнштейна, Джеймса Джойса из личной коллекции Эйзенштейна. Снимки режиссеру подарили сами эти знаменитости. В экспозицию также входят личные вещи режиссера, мебель, текстиль.

Отмечается, что многие из вещей, участвующих в экспозиции, были отреставрированы в центре имени академика Грабаря и Государственном НИИ реставрации. Все эти вещи, включая библиотеку и обширную коллекцию произведений искусства сохранила Пера Аташева — жена Эйзенштейна.

«Экспозиция разместилась в зале третьего этажа центральной башни павильона №36, который больше года принадлежит Музею кино», — отметили в министерстве.

Напомним, выдающийся советский режиссер Сергей Эйзенштейн (1989 — 1948) снял свой первый фильм «Дневник Глумова» в 1923 году.

В следующем году была снята его лента «Стачка», которая вышла на экраны в 1925 году. Это было его первое самостоятельное произведение. К постановке «Стачки» был привлечен весь коллектив 1-го Рабочего театра Пролеткульта.

Всемирную известность Эйзенштейну принес третий фильм — «Броненосец Потемкин» (1925 г.) о восстании в 1905 году матросов одного из кораблей Черноморского флота. «Потемкин» имел огромный успех во всех странах, где демонстрировался.

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