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В ДНР 2019 год планируют объявить годом русского языка

Культура

Инициатива была поддержана главой республики

Донецк, 27 декабря 2018, 22:22 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике предложили 2019 год объявить годом русского языка, сообщает 27 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, с таким предложением выступил глава центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. По его словам, русский язык является частью русского мира, а также является неотъемлемой частью истории Донбасса.

«Считаю, что инициатива правильная, возразить здесь абсолютно нечего», — поддержал инициативу глава республики Денис Пушилин.

Напомним, именно разногласия с незаконной киевской властью относительно статуса русского языка положили начало гражданской войне в Донбассе. Пришедшие в результате госпереворота к власти украинские националисты начали проводить русофобскую политику, тогда как жители Донбасса отказались следовать навязанной им русофобской идеологии.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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