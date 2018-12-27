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Netflix опубликовал трейлер полнометражки «Черное зеркало: Кровопир»

Культура

Премьера картины пройдет 28 декабря 2018 года

Нью-Йорк, США, 27 декабря 2018, 15:17 — REGNUM  Компания Netflix выложила в сеть трейлер трейлер полнометражного фильма «Кровопир», являющегося частью франшизы «Черное зеркало». Ролик был опубликован сегодня, 27 декабря на YouTube-канале потокового сервиса.

Премьера картины состоится на сайте Netflix завтра, 28 декабря 2018 года. Согласно синопсису, в 1984 году молодой программист начинает ставить под вопрос реальность происходящего вокруг него. Это случается после того, как он, работая над созданием игровой адаптации фантастического романа, сталкивается с непростой задачей.

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Напомним, Кровопир — вымышленный персонаж, появляющийся в произведениях британского писателя Льюиса Кэррола. Автором сериала «Черное зеркало» является сценарист и продюсер Чарли Брукер.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix покажет полнометражку «Черное зеркало» уже в декабре

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